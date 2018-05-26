وزير العمل و التنمية الاجتماعية يرعى حفل ختام فعاليات أسبوع الأصم العربي المنامة في 26 مايو / بنا / تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت جمعية الصم البحرينية حفل ختام فعاليات أسبوع الأصم العربي رقم (43) تحت شعار "توظيف الأشخاص الصم والحد من بطالتهم"، و بحضور الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، وذلك في نادي شركة نفط البحرين (بابكو) بمنطقة عوالي، وبمشاركة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وعدد من أولياء الأمور.

وقد اشتمل حفل الختام على فقرات فنية وعرض فيلم توعية بحقوق فئة الصم إلى جانب العديد من البرامج والأنشطة الترفيهية.



وبهذه المناسبة، أشادت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، بجهود جمعية الصم البحرينية، لما تقدمه من مبادرات ونشاطات مميزة، تخدم فئة ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب احتفاؤها بأسبوع الأصم العربي سنوياً، منوهة بموضوع احتفال هذا العام "توظيف الصم في المجتمع والحد من بطالتهم"، وهو موضوع يحظى باهتمام الحكومة الموقرة، مشيرة إلى أن البحرين خطت عدة خطوات لفتح آفاق جديدة لفئة الصم، والنهوض بمشروعات تتوافق وإمكاناتهم وقدراتهم والعمل على إشراكهم هذه المشروعات، حتى يتمكنوا من مواصلة مسيرتهم في الحياة، ويسهموا في بناء وتنمية الوطن وازدهاره.



وذكرت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة أن مركز خدمات المعاقين (لست وحدك) التابع للوزارة، قد تمكن من توظيف العديد من ذوي الإعاقة السمعية في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد من تم توظيفهم (162) من الذكور، و(72) من الإناث، وذلك فضلاً عن انضمام مجموعة من فئة الصم إلى مشروعات الأسر المنتجة، كما وإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم مخصص الإعاقة لـ (1796) معاقاً سمعياً، بواقع (100) دينار شهرياً، بالإضافة إلى خدمة صرف الأجهزة التعويضية السمعية، وخدمة التدريب المجاني للسياقة، ومجموعة من الخدمات الأخرى بالتعاون مع القطاع الخاص، تتمثل في تقديم الخصومات لحاملي بطاقة الإعاقة التي تصدرها الوزارة.



بدورها ألقت رئيس مجلس إدارة جمعية الصم البحرينية، السيدة سلمى العصفور كلمة أكدت سعي الجمعية الدائم بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تخدم فئة الصم، ومن أهمها تنظيم الدورات التدريبية لتهيئة الصم لدخول سوق العمل، ومتابعة توظيفهم في القطاع الخاص، وتوفير المترجمين "لغة الإشارة" في معارض التوظيف، ومتابعة مقابلات العمل في الشركات المتعاونة إلى جانب تدريب وتطوير الباحثين عن العمل وصقل مهاراتهم، مشيدة في الوقت ذاته برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبتعاون شركة نفط البحرين (بابكو) مع الجمعية لتنظيم الحفل الختامي لأسبوع الأصم العربي لهذا العام.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1019 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/26 - 43 : 01 PM