وفاة شخصين وفقد ثلاثة اخرين جراء الاعصار المداري "مكونو" بسلطنة عمان وتراجع الاعصار الى منخفض مداري

مسقط في 26 مايو / بنا / اعلنت اللجنة الوطنية للدفاع المدني بسلطنة عمان أنها تلقت بلاغا عن وفاة شخصين نتيجة الحالة المدارية التي تعرضت لها محافظة ظفار



بالإضافة إلى ثلاثة مفقودين من الجنسية الآسيوية.



ونقلت وكالة الانباء العمانية عن المقدم فيصل بن سالم الحجري مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني إن عمليات البحث مستمرة لمعرفة مصير المفقودين الثلاثة مؤكدا أن اللجنة لم تتلق أي بلاغات أخرى بخصوص وفيات أو مفقودين حتى الآن.



كما أوضح ان كمية المياه نتيجة الأمطار الغزيرة بالعديد من ولايات محافظة ظفار نتج عنها فيضان الأودية وامتلاء سدود الحماية في صحلنوت وشاخو.



وذكر بأن الجهات المختصة تعمل حاليا على إعادة تأهيل بعض الطرق المتضررة بسبب الأودية الجارفة مثل طريق حاسك الشويمية حيث توجد طرق بديلة.



وأضاف ان هناك بعض الأضرار بطريق ميناء صلالة وجار العمل على إصلاحه خلال ساعتين بالإضافة إلى بعض الأضرار بطريق مرباط سدح وجسر دربات القديم



وطريق ريسوت المغسيل.



الى ذلك قال المركز الوطني للإنذار المبكر في سلطنة عمان إن الإعصار المداري "مكونو" تراجع الى منخفض مداري عميق.



ونقلت وكالة الانباء العمانية عن المركز ان هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة يستمر على محافظتي ظفار والوسطى خلال ال 24 ساعة القادمة وتكون احيانا رعدية مصحوبة برياح نشطة.



وفي سياق متصل اعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة عن السماح لاستئناف الحركة الجوية وفق متطلبات السلامة وتقرر إعادة فتح مطار صلالة امام حركة الطيران ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح يوم غد الاحد.



واوضحت أن خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني التي تأثرت بمرور الإعصار المداري تعاود نشاطها بكل انسيابية.





و.ش/ع ذ



بنا 1018 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/26 - 41 : 01 PM