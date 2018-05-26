الجودر يدشن جائزة "الدانة" لتحقيق التميز بين إدارات وزارة شئون الشباب والرياضة

المنامة في 26 مايو / بنا / أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة أن وزارة شئون الشباب والرياضة تسعى دائما لتحقيق التميز الإداري والمالي عبر تقديمها للمبادرات المتميزة التي توصل الى تحقيق تلك الأهداف التي تتوافق مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وبرنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر واهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مشيرا الى أن المبادرات التي تقدمها الوزارة لتحفيز اداراتها على العمل والتميز الإداري والمالي تمثل مرحلة جديدة من العمل المتميز الذي تتطلع له الوزارة في عملها وتسعى لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في ترسم نهجا استباقيا لبناء مستقبل "الشباب والرياضة" وخدمة منتسبيها بصورة علمية صحيحة.



جاء ذلك بمناسبة اطلاق سعادة السيد هشام بن محمد الجودر لجائزة "الدانة" لتحقيق التميز الإداري والمالي بين إدارات وزارة شئون الشباب والرياضة والتي يشرف على تنظيمها قسم التخطيط بالوزارة وذلك بحضور الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام.



وبين سعادة السيد هشام بن محمد الجودر أن وزارة شئون الشباب والرياضة تسعى لأن يكون التميز الإداري والعمل الاحترافي ثقافة وقوة متوافرة في جميع إدارات الوزارة الامر الذي يشكل حافزا ومحركة للتطور وعاملاً أساسياً لبناء منظومة من العمل الإداري المتفق مع أفضل المعايير العالمية والممارسات الحديثة بالإضافة الى أفضل المؤشرات لقياس نسبة النجاح في تنفيذ العمل وقياس رضى الموظفين والعملاء مؤكدا أن تحقيق التميز المستمر هو تحدي وضعته الوزارة نصب عينيها وستعمل جاهدة من أجل توفيره ليكون أسلوب عمل متواصل في جميع اداراتها.



وحث الجودر إدارات وزارة شئون الشباب والرياضة للبدء في العمل على تنفيذ أهداف ورسالة وقيم جائزة "الدانة" من أجل ضمان تطوير العمل الإداري والمالي في الوزارة.



وكان مستشار التطوير المؤسسي عبدالرضا الموسوي قد قدم عرضا مفصلا عن مبادرة "الدانة" والتي تعتبر بمثابة المحفر لإدارات الوزارة لتنفيذ استراتيجية الوزارة وفق لمعايير وممارسات محددة كما عرض أهداف الجائزة والرامية الى بث روح المنافسة الشريفة بين الإدارات للوصول للتميز، والتطوير المستمر للمنهجيات المطبقة عند الإدارات، تأصيل ثقافة القياس والمراقبة لدى الإدارات للعمليات والنتائج الخاصة بها، المشاركة في قصص النجاح ونقل التجارب بين الإدارات.



كما عرض الموسوي معايير الجائزة والمتمثلة في نسبة تحقيق الأهداف والمبادرات الخاصة بالوزارة، استخدام التقنية الحديثة ونسبة التحول الإلكتروني في تنفيذ المعاملات، نسبة تحقيق الإنجازات للوزارة في مختلف المجالات، الأداء المالي والاداري، نسبة رضا المتعاملين والمستفيدين، ونسبة الرضا الوظيفي للموظفين.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 0958 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/26 - 06 : 01 PM