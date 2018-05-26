المحافظة الشمالية تعقد مجلسها الرمضاني

المنامة في 26 مايو / بنا / شهد المجلس الرمضاني بالمحافظة الشمالية نقاشًا متعدد الاتجاهات شمل العديد من المواضيع والمستجدات خصوصًا على صعيد مشاريع التطوير المختلفة، حيث شدد سعادة المحافظ السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور على أهمية العمل المشترك لمواصلة حركة التنمية والتقدم، موضحًا أننا تعلمنا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بذل كل الجهود والسعي الدائم لخدمة الوطن والمواطن.



وبحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فضيلة الشيخ عبدالحسين بن خلف العصفور وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي في مملكة البحرين والوجهات والشخصيات والمهنئين من مختلف مناطق البحرين، عبر سعادة المحافظ في المجلس الرمضاني للمحافظة عن التقدير والامتنان لكل المبادرات والأفكار المطروحة من جانب المؤسسات الأهلية والرسمية لتنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع التي تسهم في تنمية الوطن بمختلف مجالاتها.



وتناول كل من سعادة وزير التنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان والعصفور تقدير تجربة مجالس مدينة حمد في تجمعها الذي يضم 22 مجلسًا كونها تعتبر نموذجًا أصيلًا مرتبطًا بجذور السمات البحرينية وأن هذه التجربة تستحق التكرار حيث لفت سعادة المحافظ إلى العمل على تكرارها في مدينة سلمان، كما تناول حضور المجلس الحديث في مواضيع مختلفة منها متابعة إعصار (مكونو) الذي يضرب بحر العرب وتعرض السواحل العمانية واليمنية لهذا الإعصار، كما تطرق الحضور للحديث في مواضيع اجتماعية ومنها تعدد الزوجات والعلاقات الاجتماعية ومنها الثقافة الصحية وكذلك مدى أهمية إجراء الفحوص الطبية خصوصًا بعد الإفطار، حيث خصصت المحافظة زاوية في مجلسنا لإجراء فحوص السكر وضغط الدم للرواد بالتعاون مع مستشفى البحرين التخصصي، وفي هذا الجانب.



من جهة أخرى، تحدث السيد ميرزا سلمان خلف المدير السابق لإدارة التقويم والرقابة البيئية في المجلس الأعلى للبيئة عن أهمية توعية جمهور المواطنين والمقيمين بشأن أبراج الاتصالات.



ولفت سعادة المحافظ إلى ضرورة زيادة توعية الجمهور عما إذا كان لهذه الأبراج مخاطر على الصحة العامة وكذلك الضوابط المعتمدة، وفي هذا الصدد أشار السيد خلف إلى أن هناك تطبيق حازم للضوابط بالإضافة إلى أن الجهات المختصة تتابع أوضاع الأبراج المخالفة، وقال أن العديد من الدراسات التي أجريت حول تقييم الآثار الصحية والبيئة لتلك الأبراج أثبتت عدم وجود مخاطر على الصحة العامة وأن الوضع في البحرين يطابق المعايير الدولية، كما أن هناك تفتيش وقياسات دورية من خلال فرق من المتخصصين لضمان عدم تجاوز المستويات والضوابط الدولية.



وزار وفد من أهالي قرية جد الحاج المجلس حيث قدم هديةً تذكارية لسعادة المحافظ تعبيرًا عن شكر وتقدير أهالي القرية بعد إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير ساحل جد الحاج، كما كرم العصفور عددًا من الفنانين الذين شاركوا في جداية ذكرى ميثاق العمل الوطني هذا العام تحت شعار :"ميثاقنا..طريقنا"، على جدار مدرسة أبوصيبع الابتدائية للبنين، وعبر العصفور عن سعادته وغبطته بكل الجهود التي يبذلها أبناء البحرين عمومًا وأبناء المحافظة الشمالية خصوصًا من أجل الارتقاء بالوطن، داعيًا المولى العلي القدير أن ينعم على البحرين ملكًا وحكومةً وشعبًا بخيرات شهر رمضان المبارك.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 0957 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/26 - 04 : 01 PM