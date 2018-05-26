استشهاد فلسطيني متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال شرق غزة غزة في 26 مايو/ بنا / استشهد فلسطيني، فجر اليوم السبت، متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة في الذكرى الـ70 لنكبة شعبنا الفلسطيني شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، باستشهاد المواطن حسين سالم أبو عويضة (41 عاما) فجر اليوم، متأثراً بجروحه، التي أصيب بها قبل أيام.

وباستشهاد المواطن أبو عويضة ترتفع حصيلة الشهداء منذ 30 آذار الماضي إلى 116 شهيدا.





و.ش/ع ذ



بنا 0801 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/26 - 10 : 11 AM