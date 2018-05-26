مركز الأرصاد الجوي اليمني: إعصار "ماكونو" لا يزال من الدرجة الأولى عدن في 26 مايو/ بنا / قال مركز الأرصاد الجوية في اليمن إن "إعصار ماكونو لا يزال من الدرجة الأولى مع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة والمصحوبة بالرياح شديدة السرعة وارتفاع موج البحر بين 8 إلى 12 متر في مديرية حوف".

وأوضح المركز أن الإعصار المداري مستمر في التحرك بين ظفار والمهرة ويبعد عن سواحل مديرية حوف حوالي 120 كيلو مترا، بحسب وكالة الانباء اليمنية.



ووصلت مقدمات الإعصار، مساء أمس، إلى "المهرة"، التي ما تزال تشهد غالبية مديرياتها رياحاً متوسطة مصحوبة بأمطار خفيفة.

وتصاعدت في مديرية "حوف"، المحاذية للحدود مع سلطنة عمان، مساء اليوم، قوة الرياح والأمطار الغزيرة، وفق شهود عيان.



وأعلنت الحكومة اليمنية، فجر أمس، سقطرى محافظة منكوبة، جراء الأضرار الكبيرة الناتجة عن الإعصار.

ووفق إحصاء أولي لغرفة الطوارئ في سقطرى، تسبب الإعصار في فقدان 19 شخصا ونزوح 507 أسرة في مركز المديريتين الوحيدتين بالجزيرة، وهما "حديبو" وقلنسية"، إضافة إلى غرق سبع سفن.



وأعلن وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، مساء امس العثور على 7 جثث و4 أشخاص آخرين على قيد الحياة، بعد فقدانهم جراء إعصار "مكونو" الذي ضرب أرخبيل سقطرى، الأربعاء الماضي.





و.ش/ع ذ



بنا 0748 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/26 - 02 : 11 AM