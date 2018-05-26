الهلال الأحمر الإماراتي يوزع وجبات إفطار صائم بمحافظة حضرموت اليمنية حضرموت في 26 مايو / بنا / واصلت الفرق التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع وجبات إفطار الصائم على الأسر غير القادرة بمحافظة حضرموت اليمنية وذلك لليوم الثامن على التوالي .



واستهدفت اليوم عمليات التوزيع المناطق و القرى النائية في مناطق أرياف مدينة المكلا التي تعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة.



وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأمارات ، أكد ممثل فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أحمد النيادي أن أعمال الخير و العطاء ستتواصل على مدى شهر رمضان المبارك ليستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص من خلال تنفيذ الإفطارات الجماعية في المستشفيات والنقاط التي تقع على مداخل ومخارج المدينة ومختلف مديريات المحافظة.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 0713 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/05/26 - 22 : 10 AM