واشنطن تحذر النظام السوري من خرق إطلاق النار في منطقة خفض التوتر في الجنوب واشنطن في 26 مايو/ بنا / قالت وزارة الخارجية الأمريكية ان الجيش الامريكي سيقوم بإجراءات حازمة في حال تم خرق إطلاق النار في منطقة خفض التوتر في الجنوب السوري.

وتأتي هذا التحذيرات مع قرب استعداد الجيش السوري لإطلاق عملية عسكرية في تلك المنطقة، بالتزامن مع اسقاط طائرات النظام منشورات على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في درعا تحث المقاتلين على إلقاء السلاح.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت ان الولايات المتحدة تعبر عن قلقها إزاء تقارير عن العملية القادمة لنظام الأسد في جنوب غرب سوريا داخل منطقة التهدئة التي اتفقت عليها الولايات المتحدة والأردن وروسيا العام الماضي واشنطن ستتخذ إجراءات حازمة ومناسبة في حال تم خرق وقف النار فيها.



واضافت "نحذر الأسد من أي أعمال يمكن أن توسع نطاق الصراع أو تهدد الهدنة". وكانت وسائل إعلام تناقلت مؤخرا أنباء عن قرب معركة كبرى يحشد لها الجيش السوري في الجنوب بدرعا والقنيطرة ضد الوجود المسلح.





و.ش



بنا 0511 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/26 - 12 : 09 AM