مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 26 مايو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/الشيخ ناصر بن حمد يرعى تخريج الفوج الرابع والعشرين من مدرسة البيان.

/وزير الخارجية: قلوبنا في صلالة وكلنا اليوم عمانيون.

/وزير التربية: تدشين تخصص «أجهزة القياس والتحكم» العام القادم.

/وزير الكهرباء يطلع على آخر تقنيات الطاقة المتجددة والإنارة.

/وزير العمل يفتتح معرض التدريب والتعليم ما قبل العمل.

/وكيل العدل ينوه بالعلاقة المتميزة مع الأزهر الشريف.

/«سوق العمل»: تحميل العامل الأجنبي المخالف نفقات عودته إلى بلده يُفاقم العمالة السائبة.

/النواب يناقش مشروعا بقانون يحظر الأفلام والمطبوعات الإسرائيلية.

/مجلس النواب يبحث إنشاء صندوق لتمويل البيوت الآيلة للسقوط.

/الرئيس الروسي يمنح رئيس «ممتلكات» وسام الصداقة خلال منتدى سانت بطرسبرغ.

/الإعصار مكونو يضرب سواحل سلطنة عُمان.

/طائرات ورقية محملة بقنابل حارقة من غزة تشعل حريقا هائلا داخل إسرائيل.

/الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان.

/السـعـودية وروسـيا تـفـكران في زيادة إنتاج النفط الخـــام خــــلال الـــربع الـثالث.

/جامع تبرعات لترامب يوسع دعوى تتهم قطر باختراق بريده الإلكتروني.

/ضبط نحو 30 مليون دولار في مداهمات لمنازل مرتبطة برئيس وزراء ماليزيا السابق.

/هولندا وأستراليا تحملان روسيا مسؤولية إسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا في 2014.

/ترامب يعلن أن القمة مع كيم لا تزال ممكنة في موعدها المعلن سابقا.

/الطيران العراقي ينفذ ضربات جوية ضد معاقل الجهاديين في سوريا.



و.ش



بنا 0443 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/26 - 11 : 09 AM