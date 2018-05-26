مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/26 - 11 : 09 AM
المنامة في 26 مايو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/الشيخ ناصر بن حمد يرعى تخريج الفوج الرابع والعشرين من مدرسة البيان.
/وزير الخارجية: قلوبنا في صلالة وكلنا اليوم عمانيون.
/وزير التربية: تدشين تخصص «أجهزة القياس والتحكم» العام القادم.
/وزير الكهرباء يطلع على آخر تقنيات الطاقة المتجددة والإنارة.
/وزير العمل يفتتح معرض التدريب والتعليم ما قبل العمل.
/وكيل العدل ينوه بالعلاقة المتميزة مع الأزهر الشريف.
/«سوق العمل»: تحميل العامل الأجنبي المخالف نفقات عودته إلى بلده يُفاقم العمالة السائبة.
/النواب يناقش مشروعا بقانون يحظر الأفلام والمطبوعات الإسرائيلية.
/مجلس النواب يبحث إنشاء صندوق لتمويل البيوت الآيلة للسقوط.
/الرئيس الروسي يمنح رئيس «ممتلكات» وسام الصداقة خلال منتدى سانت بطرسبرغ.
/الإعصار مكونو يضرب سواحل سلطنة عُمان.
/طائرات ورقية محملة بقنابل حارقة من غزة تشعل حريقا هائلا داخل إسرائيل.
/الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان.
/السـعـودية وروسـيا تـفـكران في زيادة إنتاج النفط الخـــام خــــلال الـــربع الـثالث.
/جامع تبرعات لترامب يوسع دعوى تتهم قطر باختراق بريده الإلكتروني.
/ضبط نحو 30 مليون دولار في مداهمات لمنازل مرتبطة برئيس وزراء ماليزيا السابق.
/هولندا وأستراليا تحملان روسيا مسؤولية إسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا في 2014.
/ترامب يعلن أن القمة مع كيم لا تزال ممكنة في موعدها المعلن سابقا.
/الطيران العراقي ينفذ ضربات جوية ضد معاقل الجهاديين في سوريا.
و.ش
بنا 0443 جمت 26/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/26 - 11 : 09 AM