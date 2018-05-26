الطقس في البحرين: حسن مع كميات متفاوتة من السحب وحار نهارا المنامة في 26 مايو/بنا/ ذكرت ادارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس في البحرين اليوم السبت سيكون حسنا مع كميات متفاوتة من السحب في وقت لاحق ولكنه حار خلال النهار.

والرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية الصغرى 26 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 80 بالمئة الصغرى 20 بالمئة.



و.ش



بنا 0430 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/26 - 11 : 09 AM