صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سعادة السفير البريطاني لدى مملكة البحرين وجموعاً من المواطنين والمقيمين بمناسبة شهر رمضان المبارك‎ المنامة في 25 مايو / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مساء اليوم الجمعة 25 مايو 2018 م في مجلسه بالرفاع الغربي سعادة السيد سايمون مارتن السفير البريطاني لدى مملكة البحرين، وجموعاً من المواطنين والمقيمين الذين قدموا لمعاليه أصدق التهاني وأطيب التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، والذي يأتي في إطار حرص معاليه على تكريس هذه العادة السنوية في التواصل والتأكيد على عادات المجتمع البحريني الأصيلة في الشهر الفضيل والمستمدة من روح ديننا الإسلامي الحنيف.

ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالجموع المهنئين بهذا الشهر الكريم داعياً معاليه الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل بالخير والبركات وصالح الأعمال على الجميع وأن يرفل الله تعالى الوطن بالأمن والأمان والتطور الشامل الذي يعود بالخير على الجميع في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



ع.إ.ح



عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/05/26 - 42 : 12 AM