وزير الإدارة المحلية اليمني يشيد بجهود دول الخليج في إغاثة المتضررين في سقطرى عدن في 25 مايو/بنا/ أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح بجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم الدعم الاغاثي والتدخل العاجل لإنقاذ المتضررين من إعصار موكانو بمحافظة أرخبيل سقطرى.







ودعا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بقية المانحين والمنظمات الاغاثية والإنسانية العاملة في اليمن الى سرعة توجيه المساعدات الكافية لإنقاذ سكان سقطرى ومساندة جهود السلطة المحلية وبقية المحافظات المتضررة من الاعصار وارسال الفرق الإنسانية واعداد خطط طوارئ مشتركة لبقية المحافظات المتوقع تأثرها بالاعصار خلال الايام القادمة والاستعداد لمواجهة متطلبات السكان والتخفيف معاناة المواطنين في تلك المحافظات.



وأوضح فتح ان الاثار الكبيرة الناجمة عن الاعصار تستدعي من المنظمات الأممية والدولية والمحلية سرعة التدخل وتكاتف الجهود والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنقاذ العالقين ومد المتضررين بالمساعدات الغذائية والطبية والايوائية.





س.ي



بنا 2006 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/25 - 16 : 11 PM