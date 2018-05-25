استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه التي اصيب بها في مسيرة العودة بغزة رام الله في 25 مايو/بنا/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب ياسر سامي حبيب (24 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أيام شرق قطاع غزة.



وذكرت الوزارة أن الشهيد حبيب أصيب خلال مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي حيث جرى تحويله إلى مستشفى مار يوسف "الفرنساوي" في القدس المحتلة قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم الجمعة.





وباستشهاد الشاب حبيب يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من شهر مارس الماضي إلى 115 شهيدا، إضافة إلى 13190 جريحا، بينهم 330 جريحا وصفت جروحهم بالخطيرة.



س.ي



بنا 1655 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/25 - 00 : 08 PM