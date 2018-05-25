المرور ينفذ حملات توعوية في حملات الإفطار المنامة في 25 مايو/بنا/نفذت الإدارة العامة للمرور حملات توعوية تضمنت إرشادات ونصائح مرورية للمشاركين في حملات الإفطار بما يضمن سلامتهم أثناء توزيع طعام الإفطار كما تسهم الحملة في تقليل المخالفات والسلوكيات الخاطئة التي تؤدي لحوادث خطرة فترة الافطار.







وضمن حملة "رمضان بلا حوادث " أقامت الإدارة إفطارا على الطريق في ثواب شهداء الواجب استذكارا للتضحيات العظيمة التي قدمها شهداء الواجب والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن .



س.ي



بنا 1647 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/25 - 51 : 07 PM