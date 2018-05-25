Friday   25 May 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
المرور ينفذ حملات توعوية في حملات الإفطار
2018/05/25 - 49 : 07 PM
المنامة في 25 مايو/بنا/نفذت الإدارة العامة للمرور حملات توعوية تضمنت إرشادات ونصائح مرورية للمشاركين في حملات الإفطار بما يضمن سلامتهم أثناء توزيع طعام الإفطار كما تسهم الحملة في تقليل المخالفات والسلوكيات الخاطئة التي تؤدي لحوادث خطرة فترة الافطار.



وضمن حملة "رمضان بلا حوادث " أقامت الإدارة إفطارا على الطريق في ثواب شهداء الواجب استذكارا للتضحيات العظيمة التي قدمها شهداء الواجب والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن .

س.ي

بنا 1647 جمت 25/05/2018


عدد القراءات : 20         اخر تحديث : 2018/05/25 - 51 : 07 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English