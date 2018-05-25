الاعصار (ميكونو) يؤثر على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية في السعودية جدة في 25 مايو/بنا/ أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ان الإعصار المداري " MEKUNU" في بحر العرب الذي تحول إلى إعصار من الدرجة الثانية من المتوقع أن يتحرك باتجاه شمال إلى شمال غرب حيث يبعد مركز الإعصار عن حدود المملكة العربية السعودية حوالي 350كم" وتقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار ما بين "157 إلى 167 كم /ساعة".



وتوقعت الهيئة إلى بأن تتأثر بالاعصار أجزاء من المملكة العربية السعودية اعتباراً من فجر يوم غد السبت إلى يوم الثلاثاء القادم .



ولفتت الهيئة إلى أن الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية "صحراء الربع الخالي"، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران "الخرخير"، ستتأثر بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من "75 كم/س " مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية ، بالإضافة إلى محافظة" شروره " التي قد تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية من مساء يوم الأحد القادم .





س.ي



بنا 1454 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/25 - 57 : 05 PM