ابوالغيط يدين التفجير الإرهابي ببنغازي القاهرة في 25 مايو/ بنا / أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التفجير الإرهابي الذي وقع في وسط مدينة بنغازي الليبية وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء.

وذكر محمود عفيفي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية في تصريح له اليوم أن أبو الغيط جدد في هذا الإطار دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا في مكافحة الارهاب وكل ما من شأنه أن يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.



وأكد عفيفي التزام الجامعة بمواصلة جهودها لمرافقة الليبيين من أجل استكمال العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي.



م خ/س.ي



بنا 1415 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/05/25 - 36 : 05 PM