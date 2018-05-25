200 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى القدس المحتلة في 25 مايو /بنا/ ادى 200 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة اتوا من القدس وبلداتها ومحافظات الضفة الغربية ممن انطبقت عليهم شروط الاحتلال الاسرائيلي (كبار السن والنساء) .



وتحدث الشيخ يوسف أبو سنينة خطيب المسجد الأقصى خلال خطبة الجمعة عن الأوضاع التي تعيشها المدينة المقدسة المحتلة بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص.



وحاول سكان البلدة القديمة التخفيف والتسهيل على المصلين، من خلال وضع مقاعد في الشوارع والطرقات للاستراحة، والماء للوضوء، فضلاً عن استخدام رشاشات مياه للتخفيف من حرارة الشمس، إضافة لإرشاد الوافدين إلى "الأقصى".



وكانت الحواجز العسكرية الاسرائيلية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس شهدت منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، ازدحاما بسبب الأعداد الهائلة من المتوجهين إلى المدينة، في الوقت الذي عززت فيه قوات الاحتلال انتشارها على هذه الحواجز ومحيطها وعلى طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري، وأغلقت محيط القدس القديمة، ونصبت عشرات الحواجز العسكرية والسواتر الحديدية، واحتجزت بطاقات هوية مئات الشبان، فيما حلقت مروحية مراقبة، وأطلقت منطادا استخباريا في سماء المدينة منذ الصباح وخلال الصلاة وبعدها.



كما لاحقت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال محاولاتهم اجتياز الجدار العنصري حول القدس، دون تبليغ عن اعتقالات.





س.ي



بنا 1403 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/05/25 - 11 : 05 PM