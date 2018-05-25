بوهندي: انجاز 53% من مشروع المرحلة الثانية من خط الصرف بالبديع المنامة في 25 مايو/ بنا / صرحت مديرة إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة نزهة عبدالله أبوهندي بأن نسبة الإنجاز في مشروع الخط الرئيسي لغرب البديع لتصريف مياه الصرف الصحي قد بلغت 53%.

وأوضحت المهندسة نزهة أبوهندي أن المشروع يشتمل على تمديد خط رئيسي بطول 2.5 كم لخدمة المشاريع الإسكانية الواقعة في المجمعات 550/552/553/555/557، وبناء محطتي ضخ جديدتين، وإزالة 10 محطات ضخ ورفع موجودة مسبقاً، كما يتضمن إنشاء شارعي 57-53 واستبدال 1.9 كم من الانابيب القديمة بأخرى جديدة.



ويندرج المشروع في إطار الخطة الشاملة التي تقوم بها وزارة الأشغال لتطوير خدمات الصرف الصحي في المحافظة الشمالية لتوفير خدمات البنية التحتية ضمن الأولويات الوطنية في تلك المنطقة وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتوفير بيئة صحية سليمة لهم.



يذكر أن مناقصة المشروع قد أرسيت على شركة مقاولات الدور للحفريات والبناء بقيمة 2,507,672.000 دينار.



وأشارت مديرة إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي إلى أن وزارة الأشغال تهدف للحفاظ على الصحة العامة من خلال توفير شبكات وخطوط مزودة بتقنيات حديثة لتصريف مياه الصرف الصحي، ومتابعة كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها بما فيها مشاريع الصرف الصحي تلبية لإحتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة وتقديم أفضل الخدمات لهم.



وتستخدم في هذا المشروع تقنيات حديثة للحفر العميق عبر الأنفاق مما يسهل الحركة المرورية ويقلل من مستوى الإزعاج للقاطنين والمارين في المنطقة.



ووضعت الوزارة مواصفات ومعايير قياسية عالمية تضمنتها وثائق المناقصة بشكل مفصل وذلك لضمان جودة العمل، حيث أن أعمال هذا المشروع تعتمد بشكل أساسي على الخبرات الفنية المتخصصة واستخدام الآليات والأجهزة الفنية الدقيقة ذات التقنية العالية والمطابقة للمواصفات العالمية.





ن.ع/م خ/س.ي



بنا 1354 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/05/25 - 54 : 05 PM