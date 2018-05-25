سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يرعى حفل تخريج الفوج الرابع والعشرون من مدرسة البيان المنامة في 25 مايو / بنا / تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اقيم احتفال مدرسة البيان بتخريج الفوج الرابع والعشرون من طلاب وطالبات المدرسة وذلك ضمن حفل بهيج أقيم بالمدرسة.



وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مدرسة البيان تعتبر من المدارس المتميزة في المملكة والتي حققت إنجازات كبيرة ومتميزة على مختلف الأصعدة وتمكنت من تخريج أفواج متعاقبة من الطلاب والطالبات الذين شاركوا في عملية التنمية التي تشهدها المملكة مشيرا سموه الى أن مناسبة تخريج الفوح الرابع والعشرون من مدرسة البيان هو مناسبة عزيزة على الجميع يتم من خلالها الاحتفاء بالعلم والمعرفة والطلاب المتخرجين والذين سيشكلون العنصر الأهم في بناء الوطن ومستقبل البحرين المشرق.



وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الى أن حفل التخريج يعتبر مناسبة عظيمة نشارك من خلالها الطلبة والطالبات وأهاليهم فرحة التخرج وقطف ثمار الجد والاجتهاد والمتابعة الحثيثة للتحصيل العلمي ولنشد على ايدي جميع الطلبة والطالبات من أجل مواصلة النجاح والتفوق متمنيا سموه لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والمقبلة.



وكان الحفل قد أقيم بحضور واسع من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة وعدد من كبار المسؤولين في المملكة وشخصيات المجتمع وعوائل الخريجين.



بدورها، أعربت الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي، رئيس مجلس إدارة المدرسة عن سعادتها بتشريف سمو الشيخ ناصر لحفل تخرج الفوج 24، مؤكدة أن سموه داعم للطاقة الشبابية التي ترتقي بالعملية التعليمية وتنهض بطاقات أبناء الوطن، كما هنأت الشيخة مي الخريجين من طلبة البيان بهذا اليوم، وذلك بعد مشوار طويل من الإنجازات الطموحة التي تم تحقيقها، مؤكدة على أن الأجيال الجديدة ستواصل ما سار عليه الأجيال السابقة وسترفع اسم مملكة البحرين و المدرسة في محافل البحرين كما هو العهد الحالي.



كما أثنت الدكتورة مي على نجاحات الطلبة الخريجين والبالغ عددهم 74 طالبا للفوج الحالي، وعلى تفوقهم الدائم في الوصول الى اعلى المراتب وحصولهم على بعثة ولي العهد المميزة.



وفي كلمة للخريجين، قالت الطالبة ياسمين قاسم "صرح البيان.. يعطي أبنائه بلا حدود، يواكب كل ما هو جديد في مجال المعرفة والتكنولوجيا، حتى يكونوا في أعلى مستوى علمي بما يتناسب مع تطورات الحياة ومواكبة العصر".



وشكرت ياسمين القائمين على المدرسة بالقول "رواد هذا الصرح، لكم يصاغ الشكر والثناء يا رمز النقاء وأخصّ بالشكر الشيخة الدكتورة مي بنت سليمان العتيبي وأعضائه الكرام والهيئتين الإدارية والتعليميّة وجميع منتسبي البيان ".



بدورها، أكدت الخريجة زين البلوشي في كلمتها "نفخر بمدرستنا العزيزة لما حققته من إنجازات لها الأثر الكبير علينا، حينما حصلنا على المركز الأول بجائزة زايد لطاقة المستقبل على مستوى قارة آسيا وأهدينا هذا الفوز لمملكتنا الحبيبة كافة لترفرف راية البحرين عاليًا في مجال العلم والمعرفة، تلك الجائزة جعلتنا نزهو ونفتخر بأننا طاقات يفتخر بها محلياً وعالمياً".



وكعادتها في تشجيع الطلبة على البروز والتألق، قدم حفل هذا العام الطالبان زين الحاجي وهند درويش.



وحصل ٨ طلاب خريجين متميزين على ٥ جوائز مالية يقدمها اصحاب الجود من رؤساء مجلس ادارة البيان السابقون سنويا منذ عام 2008، وتحمل أسمائهم، وهم الوجيه المغفور له أحمد علي كانو والوجيه المغفور له محمد يوسف جلال والوجيه المغفور له محمد الزامل والمغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل خليفة (رحمهم الله جميعا).



وتمنح تلك الجوائز للطلبة الذي ساهموا في مجالات خيرية للمجتمعين المحلي والمدرسي، ويتمتعون بالصفات القيادية والنشاط والتفوق.



وبالإضافة إلى الجوائز المادية السنوية الاربع، كانت هناك الجوائز التنافسية المقدمة منذ عام ٢٠١٦ من قبل سعادة الوجيه السيد عبد الحكيم الخياط الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي - البحرين. وهي جائزة تقدم الي عدد ثلاثة من الطلبة الافضل أداءاً، بقيمة 5000 دولار أمريكي لكل طالب، كجزء من "جائزة عبد الحكيم الخياط التنافسية الاقتصادية"، حيث تختص شروطها بأن يستثمرها الطالب في الاسواق المالية الاسلامية، ويتخرج منها نسبه ٢.٣٠ % للزكاة سنويا، ويتحصل من ارباحها ٥٠ ٪‏ ويعود للاستثمار بالباقي. واخيراً، لابد للفائز ان يعود بعد سنوات للتحدث وتدريب زملاؤه علي تجاربه في الاستثمار الاسلامي وتشجيعهم عليه.



م.ف.ق/م.ح.



بنا 1247 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/25 - 51 : 03 PM