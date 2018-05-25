هولندا وأستراليا تتهمان روسيا بالمسئولية عن إسقاط الطائرة الماليزية عام 2014.. وروسيا ترفض الاتهام امستردام في 25 مايو / بنا / اتهمت هولندا وأستراليا رسميا اليوم روسيا بإسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق اوكرانيا في يوليو عام 2014.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك قوله اليوم ان بلاده واستراليا مقتنعتان بعد نتائج تقرير المحققين الذى تم نشره أمس، بأن روسيا مسئولة عن نصب منظومة بوك التي تم استخدامها لإسقاط الطائرة الماليزية، مضيفا ان بلاده ستتخذ الآن الخطوة التالية من خلال تحميل روسيا المسؤولية رسميا.





من جهتها أوضحت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب أن بلادها وهولندا أخطرتا روسيا "بأننا نحملها المسئولية بموجب القانون الدولي عن دورها في إسقاط الطائرة.



بدورها رفضت روسيا الاتهام، ونقلت وكالة "سبوتنك" عن دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للرئيس الروسي قوله إن بلاده ترفض بشكل قاطع اتهامها بالتورط في كارثة الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا.



وقال بيسكوف: "التحقيق الذي أجراه فريق هولندي لم يتضمن الجانب الروسي، وبالطبع لا تستطيع روسيا الوثوق بنتائج هذا العمل لعدم تمكنها من المشاركة في هذا التحقيق".



وأكد أن روسيا ترفض، من دون شك، أي اتهامات نحوها.





م.ح.



بنا 1241 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/05/25 - 45 : 03 PM