وكيل الشؤون الإسلامية يستقبل قراء من جمهورية مصر العربية‎ المنامة في 25 مايو / بنا / استقبل وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح بمكتبه مؤخراً كلاً من الشيخ القارئ اسلام محمد إبراهيم والشيخ القارئ حازم حسن عبدالبصير من جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش مشاركتهم في برنامج (تراويح) الذي تنظمه الشؤون الإسلامية.



وأكد المفتاح خلال اللقاء أن مشاركة القراء من جمهورية مصر العربية تأتي تأكيدًا للعلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وتفعيلاً لمذكرات التفاهم بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين والأزهر الشريف وإدارة الأوقاف المصرية، من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.



جدير بالذكر أن إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تنظم سنوياً برنامج "تراويح" لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، بمشاركة عدد من الحفاظ البحرينيين المتقنين من مخرجات مراكز تعليم القرآن الكريم المنتشرة في كافة محافظات المملكة، فضلاً عن استضافة عدد من قراء جمهورية مصر العربية لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام، ممن يتميزون بأصوات ندية في تلاوة القرآن الكريم،



حضر اللقاء مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالإنابة الشيخ حسن طيب، ورئيس البرامج والأنشطة القرآنية السيد أحمد صالح بو شلف، وأخصائي البرامج والأنشطة القرآنية السيد حسين الطليحي.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1159 جمت 25/05/2018





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