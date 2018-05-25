الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد تنظم اللقاء الدوري للمرضى وذويهم لمناقشة آخر مستجدات علاج المرض المنامة في 25 مايو / بنا / تحت رعاية سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، نظمت الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد اللقاء الدوري لمرضى مرض التصلب المتعدد العصبي، وذلك تزامناً مع احتفال العالم باليوم العالمي للتصلب المتعدد؛ والذي يوافق 30 مايو من كل عام، لمناقشة آخر مستجدات علاج المرض، بحضور نائب راعي الفعالية سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتورة وليد المانع، والوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، وسفير مملكة البحرين السابق بأمريكا الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعدد من الأطباء والمرضى وأهاليهم والمهتمين بهذا الشأن، وذلك بفندق غروف أمواج.

وقد افتتح الحفل سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتورة وليد المانع نيابة عن سعادة الوزيرة، بكلمة نقل خلالها تحيات سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المرضى المصابين بمرض التصلب المتعدد العصبي، معرباً عن سروره بالمشاركة في هذه الفعالية الهادفة؛ والتي تبث الأمل في نفوس المرضى لمحاربة هذا المرض والشفاء منه، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يُشكل فرصة أمام المرضى للتفاعل المباشر مع أطباء طب المخ والأعصاب وطرح ومناقشة جميع الأسئلة المتعلقة بمرض التصلب المتعدد من ناحية ومن ناحية أخرى يُساهم ويُساعد على التفاعل الإيجابي بين المرضى.



وأوضح الدكتور المانع أن الاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد هو تظاهرة عالمية تقام كل سنة في يوم الأربعاء الأخير من شهر مايو، وذلك بهدف توحيد جهود سكان العالم للعمل على مكافحة المرض والحد من مضاعفاته وحماية الأجيال من الإصابة به وذلك من خلال البرامج الوقائية والاكتشاف المبكر وتسليط الضوء على أهمية اتباع أنماط وسلوكيات صحية، لذلك تعتبر الوقاية ونظام الكشف المبكر عن المرض أحد الأعمدة الأساسية للتصدي له من خلال تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة لإنجاح تلك البرامج والنظم.



وأشار المانع إلى أنه مع تزايد أعداد المصابين بمرض التصلب المتعدد في مملكة البحرين، قامت وزارة الصحة بدور فعال في مواجهة المرض والتصدي له وتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة مع التركيز على تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي والثقافي، وتسليط الضوء على الخدمات الصحية المتعلقة بهذا المرض، وكذلك بث روح الأمل والتفاؤل لدى هذه الفئة من المرضى وتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من التعامل والتعايش مع المرض، وتعزيزاً لكل ذلك سيتم إنشاء مركز للتصلب المتعدد ضمن المدينة الطبية بمحافظة المحرق، حيث سيشمل المركز جميع الخدمات التي يحتاجها مرضى التصلب المتعدد وستتوافر فيه الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، والوقائية وسيتم تزويده بفريق يضم كوادر مهنية مؤهلة من مختلف التخصصات الطبية والصحية، مؤكداً وقوف وزارة الصحة ودعمها ومساندتها لمثل هذه الأنشطة والفعاليات، والتي تصب في تأهيل وبناء قدرات الكوادر الصحية، لافتاً إلى أهمية تعزيز إجراء البحوث والدراسات في مجال مرض التصلب المتعدد وإعداد قاعدة بيانات وطنية من خلال إنشاء نظام وطني لرصد الحالات وجمع البيانات والإحصاءات والتقارير من جميع الجهات ذات العلاقة ، وتقدم بجزيل الشكر لكل المنظمين والمشاركين في هذا اللقاء الصحي الهادف.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد محمود البلوشي إن هذا اللقاء يُعقد سنوياً ويلاقي إقبالاً كبيراً ويتضمن برنامج توعي ومحاضرات عدة تناقش من خلالها مختلف المواضيع المتعلقة بمرض التصلب المتعدد العصبي، ومنها الأسباب والأعراض المصاحبة لهذا المرض والفحوصات المتوفرة حاليًا لتشخيص المرض بالإضافة إلى طرق وأنواع العلاجات المتوفرة والمستخدمة في علاج مرض التصلب المتعدد العصبي وأخذ العلاج المناسب بصفة منتظمة سواء كان بالحقن أو الأقراص، وأهمية النظام الغذائي المتزن، إلى جانب استعراض بعض التجارب الشخصية من قبل بعض المرضى المصابين بهذا المرض، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تتيح الفرصة للمرضى للتفاعل المباشر مع أطباء طب المخ والأعصاب والتخصصات الصحية المعنية وطرح ومناقشة جميع الأسئلة المتعلقة بمرض التصلب المتعدد العصبي من ناحية ومن ناحية أخرى يساهم ويساعد على التفاعل الإيجابي بين المرضى، مؤكداً على أهمية وضرورة تنظيم مثل هذه اللقاءات بين الحين والآخر من أجل الإسهام في رفع الوعي العام بما يتعلق بأمراض الجهاز العصبي المختلفة، إذ تلعب هذه اللقاءات دورًا فعالاً في رفع الروح الإيجابية لدى المرضى من خلال إتاحة الفرصة لهم بالاختلاط مع بعضهم البعض وسرد التجارب الشخصية.



وقد ضمت الفعالية العديد من المحاضرات المتخصصة قدمها مجموعة من المتخصصين والمعنيين بمرض التصلب المتعدد العصبي، من بينهم استشاري المناعة العصبية والتصلب المتعدد الدكتور إسلام شوشه، واستشاري المخ والأعصاب في مجمع السلمانية الطبي الدكتور عيسى الشروقي، ورئيس العلاج الطبيعي بالمنطقة الصحية الرابعة الدكتورة إيمان مطر، والأستاذة فاطمة العطاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة بمملكة البحرين، والأستاذة هديل حسن مصابة بالمرض من سلطنة عمان، والأستاذة ريم بوارث من المملكة العربية السعودية طالبة طب ومصابة بالمرض حيث تتناول موضوع التغذية وتأثيرها على المرض.



كما تم فتح باب النقاش بين المتخصصين والمرضى حول عدة محاور متمثلة في محور الزواج، ومحور الأدوية والأدوية البديلة، ومحور يناقش مختلف الجوانب المتعلقة بمرض التصلب المتعدد العصبي بشكل عام.



وفِي ختام اللقاء قام سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع بتكريم الرعاة والمتحدثين في هذا اللقاء الصحي الهادف حول مرض التصلب المتعدد العصبي.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1130 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/05/25 - 38 : 02 PM