وزير شئون الكهرباء والماء يستقبل بمكتبه وفداً رفيع المستوى من ائتلاف عدد من الشركات المتخصصة في الانارة والطاقة المنامة في 25 مايو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً رفيع المستوى من ائتلاف عدد من الشركات المتخصصة في الانارة والطاقة يتقدمهم عبدالكريم الانصاري المدير العام لشركة الانصاري للإنارة وحلول الطاقة والدكتور رائد سرحان المدير الاداري لشركة Azalea للاستشارات يرافقهم عدد من المسئولين، وبحضور المهندس عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور واستمع الى شرح عن أنشطتهم ومشاريعهم في مختلف المجالات التكنولوجية وبالأخص ترشيد الاستهلاك والإنارة الموفرة للطاقة بنظام LED وكذلك استثماراتهم في مجال الطاقة الشمسية، حيث أبدى الحضور رغبتهم في فتح مجالات للتعاون المشترك مع هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة، وقد أشاد الوزير ميرزا بما يقومون به من مشاريع وقال إننا نرحب بفتح آفاق التعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذه المجالات ودراسة عروضها والعمل على إمكانية التعاون معها بحسب الفرص المتاحة، وقام الوزير بتقديم شرح مسهب عن مشاريع هيئة الكهرباء والماء ومشاريع وحدة الطاقة المستدامة.



وفي ختام اللقاء، تقدم الحضور بجزيل الشكر والتقدير الى الوزير ميرزا والمسئولين على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتور احمد هاشم مستشار الوزير والمهندس رامي عثمان مستشار وحدة الطاقة المستدامة.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1042 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/25 - 48 : 01 PM