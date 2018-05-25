إصابة 15 شخص جراء تفجير عبوة ناسفة بدائية بأحد المطاعم في كندا اوتاوا في 25 مايو / بنا / أصيب 15 شخصا بجراح جراء انفجار وقع الليلة الماضية بأحد المطاعم بمقاطعة أونتاريو الكندية.

وذكرت الشرطة الكندية أن الانفجار نجم عن تفجير عبوة ناسفة بدائية بواسطة شخصين مجهولي الهوية دخلا المطعم الذي يقع في بلدة ميسيسوجا غرب مدينة تورنتو، ولاذا بعدها بالفرار من مكان الحادث.



وأفادت مصادر طبية إن 12 من الجرحى اصابتهم خفيفة، بينما اصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة جراء الانفجار، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الهجوم.





م.ح./ع ذ



بنا 0816 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/25 - 20 : 11 AM