الإعصار "مكونو" مستمر بالتحرك نحو سواحل سلطنة عمان مسقط في 25 مايو / بنا / توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس تمركز الإعصار المداري "مكونو" حاليا على دائرة عرض 1ر 15 درجة شمالا وخط طول 3 ر 54 درجة شرقا مستمرا في حركته نحو سواحل سلطنة عمان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مركز الإعصار يبعد حوالي 200 كم عن مدينة صلالة بينما تبعد كتلة السحب الرئيسية 50 كم وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ70 إلى 80 عقدة (130 – 148 كم/ساعة).



ونقلت عن مركز الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بالسلطنة أن آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية تشير إلى استمرار تحرك الإعصار باتجاه سلطنة عمان خلال الساعات القادمة حيث يتواصل تدفق السحب وهطول امطار متفاوتة الغزارة في حين تصل كتلة السحب الرئيسية سواحل محافظة ظفار صباح اليوم مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 200 إلى 300 ملم تؤدي إلى فيضان الأودية ويكون البحر هائج الموج على سواحل محافظتي ظفار والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8 – 12 مترا مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة كما يكون البحر هائج الموج أيضا على سواحل محافظة جنوب الشرقية ويتراوح ارتفاعه من 3 – 5 أمتار.



فيما أهابت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة وضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها.





م.ح./ع ذ



بنا 0728 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/25 - 39 : 10 AM