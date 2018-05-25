محققون دوليون: الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا في عام 2014 يعود للقوات الروسية امستردام في 25 مايو / بنا / قال فريق تحقيق دولي إن الصاروخ الذي أسقط طائرة الخطوط الجوية الماليزية رحلة رقم MH17 في عام 2014 يعود للقوات الروسية.

فقد أعلن الفريق نتائج تحقيقه في مؤتمر صحفي عقد في هولندا يوم الخميس. وعرض صورا للطائرة المحطمة.



يذكر أنه تم إسقاط الطائرة الماليزية بينما كانت تحلق فوق شرقي أوكرانيا بعد أن انطلقت من أمستردام باتجاه كوالالمبور مما أسفر عن مصرع جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم مائتين وثمانية وتسعين شخصا.



ويقول الفريق إن الصاروخ دخل أوكرانيا من خلال وحدة تابعة للجيش الروسي متمركزة في مدينة كورسك غربي روسيا.



وكان الفريق قد قال في السابق إن الصاروخ كان روسي الصنع من طراز "بوك" وأُطلق من منطقة في شرقي أوكرانيا يسيطر عليها المتمردون الموالون لروسيا.



وقال الفريق إنه لم يحدد بعد ما إذا كان الصاروخ قد أطلق من قبل القوات الروسية أم من قبل المسلحين الموالين لروسيا في أوكرانيا. ويخطط الفريق لجمع مزيد من الشهادات لشهود عيان وآخرين.



ومن جانبها، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا نفت فيه أي تورط للقوات الروسية في حادثة إسقاط الطائرة.





ع ذ



بنا 0642 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/25 - 55 : 09 AM