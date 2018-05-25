اقرار قانون جديد مشدد لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا جاكرتا في 25 مايو/ بنا / وافق البرلمان الاندونيسي اليوم على مشروع قانون جديد مشدد لمكافحة الارهاب، بعد وقوع هجمات انتحارية دامية مؤخراً.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد في إندونيسيا يجيز إصدار عقوبات بمدد أطول على بعض الجرائم الإرهابية ويمهد الطريق أمام السلطات لمقاضاة المواطنين الذين قاتلوا إلى جانب الجماعات المتطرفة في الخارج.



كما يتضمن القانون الجديد أحكاما تسمح بمشاركة الجيش الإندونيسي في مكافحة الإرهاب.



م.ح./ع ذ



بنا 0633 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/05/25 - 52 : 09 AM