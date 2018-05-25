نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي يعبر عن استعداد بلاده لمنح الوقت وفرصة لواشنطن بجرأة وصدر مفتوح سيئول في 25 مايو / بنا / قال النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كيه-غوان اليوم الجمعة، إن بلاده على استعداد لمنح واشنطن الوقت وفرصة بجرأة وصدر مفتوح من أجل تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وللبشرية جميعا .





ونقلت وكالة " يونهاب " الكورية الجنوبية عن نظيرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن النائب الأول لوزير الخارجية كيم أعلن في بيان " بالانابة " عن أن إلغاء الجانب الأمريكي لقاء القمة(الكوري الشمالي والأمريكي) بصورة أحادية الجانب، يجعلنا أن نتساءل عما إذا كانت الجهود التي بذلناها حتى الآن وأن هذا الطريق الذي اخترناه ونسير عليه صحيح أم لا .



يشار إلى أن كلمة " بالانابة " تعني في الشمال أن تصريحاته تحمل آراء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.



وقال "على الولايات المتحدة الأمريكية النظر العميق في أن العلاقة ستتحسن عندما نجتمع معا ونحل مشكلة واحدة تلو الاخرى وبطريقة ممرحلة، على الرغم من أنه بطبيعة الحال ، لا يمكن أن تشبع بلقمة واحدة " .



وقال " نجدد للجانب الأمريكي أننا مستعدون للجلوس معه وجها لوجه في أي وقت وبأي طريقة " .



وحول إعلان ترامب عن إلغاء القمة، قال كيم " إن جهودنا ومساعينا النشطة الهادفة إلى وضع حجر الزاوية الجديد لتحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد التخلص من العداوة وعدم الثقة القائمة لعشرات السنين ، تنال توافقا وتأييدا مستقرا داخليا وخارجيا . غير أنه في هذه الأثناء أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن إلغاء القمة الكورية الشمالية والأمريكية رسميا يوم 24 بصورة مفاجئة ".



وانتقد تعبير ترامب عن موقفه من لقاء القمة بأنه لا يتناسب مع تطلعات البشرية التي ترغب في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم.



وقال " قيمنا عاليا قرار الرئيس ترامب والذي لم يقم به رئيس أخر وجهوده المبذولة لتحقيق لقاء القمة التاريخي الهام، غير أنه أعلن عن الغاءه بصورة أحادية الجانب، وهو أمر لم نكن نتوقعه وأمرا مؤسف للغاية ".



وأكد بالقول " إن الحدث يشير إلى مدى خطورة العلاقة العدوانية القائمة بين البلدين ومدى ضرورة عقد لقاء القمة بين رئيسي البلدين ".



وقال إن بلاده تتطلع إلى أن تكون " طريقة ترامب " طريقة حكيمة تزيل مخاوف الطرفين وتتناسب مع شروطنا وان تكون طريقة تعمل على حل القضية بصورة حقيقية ".



وأكد على أن الزعيم كيم جونغ-أون ظل يبذل كل ما في وسعه لتحضير اللقاء مع ترامب متطلعا بأن ينطلق بداية جيدة عندما يجتمع مع الرئيس ترامب.



وحول تصريحات نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هي التي أشارت فيها إلى إمكانية إلغاء القمة، قلل كيم من أهميتها بأنها مجرد احتجاج على ضغوط الجانب الأمريكي على النزع النووي بصورة احادية الجانب وتصريحات الجانب الأمريكي المفرطة قبيل لقاء القمة.







ع ذ



بنا 0627 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/25 - 32 : 09 AM