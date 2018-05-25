مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 25 مايو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



جلالة الملك يبعث برقية تهنئة إلى ملك الأردن بمناسبة عيد استقلال بلاده.



جلالة الملك يبعث برقية تهنئة للرئيس الأرجنتيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



صدور قرار عن سمو رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين.



سمو رئيس الوزراء يتلقى اتصالين من نائب رئيس الوزراء العماني وحاكم الشارقة.



سمو رئيس الوزراء يبعث برقيتي تهنئة إلى العاهل الاردني ورئيس وزرائه بمناسبة ذكرى عيد استقلال بلادهما.



سمو ولي العهد: الجهود التنموية على مختلف المستويات تهدف إلى الارتقاء الحقيقي بالمستوى المعيشي للمواطنين.



سمو ولي العهد خلال جولته على المجالس الرمضانية: رضا المواطن.. هو المقياس لمدى نجاح جهودنا.



سمو ولي العهد يهنئ العاهل الاردني وولي عهده بعيد الاستقلال.



سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل الدكتور علي الشويخ.



نائب رئيس الوزراء جواد العريض يستقبل السفير التايلندي لدى المملكة.



البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف منتزهًا عائليًا في جمهورية العراق.



خلال زيارة سموه لمجالس الزلاق.. سمو محافظ المحافظة الجنوبية: شهر رمضان الفضيل فرصة سانحة لمد جسور التواصل والتقارب بين أبناء المجتمع الواحد.



صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل عدداً من السفراء وجموعاً من المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك‎.



المحافظة الجنوبية تنظم رحلة عمرة لمجموعة من أهالي المحافظة.



رئيس مجلس الشورى يهنئ المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.



الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يستقبل رئيس مجلس إدارة الخليج لدرفلة الألمنيوم.



الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض يستقبل السفير الياباني.



الدفاع المدني يقيم فعالية المخيم التوعوي الرمضاني الأول بالمحافظة الجنوبية.



هيئة الكهرباء والماء تقيم دورة أساسيات التوصيلات الكهربائية لمنتسبي وزارة الداخلية.



وزير الداخلية يستقبل السفير التايلاندي الجديد.



خريج جامعة الخليج العربي الدكتور أحمد سعيد يعين رئيساً لوحدة المناظير في كنساس الامريكية.



القائد العام يقوم بزيارة تفقدية لعدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.

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الخياط: طرح 9 وترسية 19 مناقصة لشؤون الأشغال خلال أبريل.



وزير شؤون الدفاع يستقبل السفير الياباني.



الوطنية لحقوق الإنسان تنظم محاضرة حول (برنامج بناء القدرات الخاصة بالرصد والتوثيق في المجال الحقوقي).



وزير المواصلات والاتصالات: الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء توطد علاقتها بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.



وزارة الصحة تبدأ خطوات التصدي لفيروس (نيباه) القاتل.



هيئة جودة التعليم تؤكد التزامها بتوصيات «العليا لتقنية المعلومات والاتصالات».



ترامب يلغي قمته المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية.



سقطرى اليمنية جزيرة منكوبة.. وسلطنة عمان تستعد لمواجهة الإعصار (ميكونو).







خ.أ



بنا 0129 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/25 - 41 : 04 AM