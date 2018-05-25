Friday   25 May 2018  
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الطقس حسن لكنه حار خلال النهار
2018/05/25 - 28 : 04 AM
المنامة في 25 مايو/بنا/ ذكرت ادارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس سيكون هذا اليوم الجمعة حسن ولكنه حار خلال النهار.

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية إلى جنوبية وتصبح من 12 إلى 17 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 40 م الصغرى 26 م.

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 20%.

الشروق الشمس 04:47 صباحا.. الغروب 06:22 مساءا






خ.أ

بنا 0122 جمت 25/05/2018


عدد القراءات : 5         اخر تحديث : 2018/05/25 - 28 : 04 AM
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