خلق حالة من الترقب والخوف والرعب في بعض دول الخليج..الإعصار المداري (مكونو) يغرق سفينتين ويجرف عددا من السيارات وفقدان 17 شخصا المنامة في 25 مايو/بنا/ عاشت بعض دول مجلس التعاون الخليجي أمس الخميس حالة من الترقب بسبب الإعصار المداري (مكونو) الذي ضرب أرخبيل سقطرى جنوب اليمن، وأدى إلى فقدان 17 شخصا نتيجة غرق سفينتين، وانجراف عدد من السيارات نتيجة للسيول القوية الجارفة، في ظل أجواء غلب عليها الخوف والرعب، خاصة بعد الاعلان عن سقوط ضحايا وفقدان أشخاص، الأمر الذي دعا الحكومة اليمنية الاعلان عن مدينة سوقطرة منطقة منكوبة، جراء الأضرار الكبيرة التي خلفها الإعصار.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، فجر الخميس "أن أرخبيل سقطرى محافظة منكوبة بما لحق بها من أضرار بشرية ومادية وعلى كل المستويات، وتحتاج إلى مساعدات عاجلة لإسعاف المواطنين المحاصرين في قراهم أو المواطنين الذين يسكنون أعالي الجبال"، وأهاب بادي بالأشقاء في التحالف العربي والمنظمات الدولية تقديم المساعدة العاجلة للمنكوبين والمتضررين والغارقين، والذين جرفتهم السيول".



وعلى ذات الصعيد أعلن محافظ سقطرى رمزي محروس عبر صفحته في (فيسبوك) أن "الإمكانيات المتاحة في أرخبيل سقطرى غير قادرة للوقوف أمام آثار عاصفة ماكونو"، مناشدا "دول التحالف وجميع الداعمين للتدخل العاجل للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإيواء والمساندة".



وفي مدينة صلالة بسلطنة عُمان قررت الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة "إغلاق مطار صلالة امام حركة الطيران اليوم الجمعة بدءًا من الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا لتطورات الأجواء"، وقالت "ان ذلك يأتي حرصا على سلامة الملاحة الجوية خلال تأثر محافظة ظفار بالإعصار المداري (مكونو).



وذكرت الهيئة في بيان مساء أمس الخميس "ان قرار إغلاق المطار يأتي بعد متابعة تطورات الاعصار المداري (مكونو) الذي يتمركز حاليا في بحر العرب جنوب شرق محافظة ظفار وبناء على توقعات المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع للهيئة بتقدم الاعصار نحو سواحل محافظة ظفار ضمن المجال الجوي العماني (القطاع الجوي الجنوبي) وتأثيره المباشر على محافظة ظفار بدءا من يوم غد الجمعة وحتى غد السبت".



وأوضحت الهيئة في بيانها الذي نقلته وكالة الانباء العمانية أنها تتعامل مع خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني المتأثرة بحركة الإعصار بتحويل مساراتها الى مسارات بديلة وفقا لتطورات الحالة، مؤكدة أنها "تتابع تطورات الاعصار وتعمل جاهدة على إعادة فتح مطار صلالة امام حركة الطيران وعودة انسيابية حركة الملاحة الجوية في مساراتها الطبيعية فور زوال المخاطر على سلامة الطيران".



كما أعلنت جهات حكومية في سلطنة عُمان أمس حالة الاستنفار، وبدأت على الفور تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة التأثيرات المحتملة للعاصفة.



وفي المملكة العربية السعودية أشارت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في الرياض إلى أنها "تتوقع تأثر أجزاء من السعودية بالعاصفة المدارية (mekunu) بعد مرورها ببعض المناطق في عمان واليمن ابتداء من السبت المقبل وحتى الثلاثاء، كما لا يستبعد أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من محافظات الأفلاج، ووادي الدواسر وليلى بمنطقة الرياض ومحافظة العبيلة بالمنطقة الشرقية، ومحافظة نجران بالأمطار الرعدية المتوسطة والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، وذلك بسبب اقتراب العاصفة ابتداء من مساء الأحد المقبل".



ولفتت تقارير إلى أن سكان دول الخليج العربي واليمن عدا البحرين والكويت يترقبون مرور العاصفة المدارية (مكونو) التي تستمر أربعة أيام، وتؤدي إلى جريان السيول ونشاط الرياح لتصل سرعتها إلى أكثر من 80 كيلومترا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية".



وفي هذا السياق أوضح الدكتور أيمن غلام نائب الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تصريحات صحفية مساء أمس الخميس "أن العاصفة المدارية (مكونو) تنطلق من بحر العرب وستؤثر بشكل طبيعي على المواقع القريبة منها في عمان واليمن، إضافة إلى المناطق الجنوبية الشرقية في السعودية وتحديدا محافظة (الخرخير) ومحافظة (شرورة)، موضحا "أن الأمطار الغزيرة هي أبرز التأثيرات المتوقعة من هذه العاصفة وتباعا لذلك ستجري بعض السيول في المناطق المتأثرة بشكل أكبر بهذه العاصفة".



وبيّن غلام "أن المناطق المتأثرة بشكل أكبر هي التي تقرب من مركز ومحور العاصفة، وكلما ابتعدت عن المركز خف تأثيرها، ولكن هذا لا يمنع أن تتأثر المناطق الجنوبية لمنطقة الرياض في السعودية وكذلك أجزاء من الإمارات فيما يتعلق بارتفاع نسبة الرطوبة وهطول الأمطار".

































خ.أ



بنا 0044 جمت 25/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/25 - 51 : 03 AM