قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخا بالستيا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة الرياض في 25 مايو/بنا/ صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي أنه "وفي تمام الساعة الثانية عشرة وتسعة وثلاثين دقيقة فجرا (39ر12) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (محافظة عمران) باتجاه أراضي المملكة"، حسب ما ذكرته وكالة الانباء السعودية (واس).



وأوضح العقيد المالكي "أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات ولله الحمد".



وأضاف العقيد المالكي "أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممين (2216) ، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".





خ.أ



بنا 2332 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/25 - 36 : 02 AM