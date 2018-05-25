خلال زيارة سموه لمجالس الزلاق.. سمو محافظ المحافظة الجنوبية: شهر رمضان الفضيل فرصة سانحة لمد جسور التواصل والتقارب بين أبناء المجتمع الواحد المنامة في 24 مايو / بنا / قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظ الجنوبية بزيارة لعدد من مجالس الزلاق والتي تأتي ضمن سلسلة زيارات سموه لمجالس المحافظة الجنوبية في شهر رمضان المبارك مهنئاً سموه أصحاب المجالس وروادها بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على مملكة البحرين باليمن والبركات.







وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية على اعتزازه بما يتسم به المجتمع البحريني من صفات التراحم والترابط والتلاحم وروح العائلة الواحدة مؤكداً سموه في الوقت نفسه على قيم وعادات وتقاليد أهل البحرين بتعزيز التواصل اقتداءً بنهج الآباء والأجداد والقيم العربية والإسلامية مشيراً سموه إلى أن شهر رمضان الفضيل فرصة سانحة لمد جسور التواصل والتقارب بين أبناء المجتمع الواحد وتعزيز الأواصر والعلاقات الاجتماعية بما يكفل صون المجتمع وحمايته، مشيداً سموه بالدور البارز لمجالس أهالي المحافظة الجنوبية في تعزيز أواصر المحبة والترابط والتآخي مؤكداً على القيمة الدينية والإنسانية العظيمة لصلة الرحم في هذه الأيام المباركة.



ومن جانبهم أشاد أصحاب المجالس في الزلاق بالدور التواصلي الكبير للمحافظة الجنوبية وحرصها على زيادة أواصر العلاقة بين المحافظة والأهالي من خلال هذه الزيارات مؤكدين على اعتزازهم بهذه العلاقة الوثيقة التي تبرز أسمى وشائج القربى وترسخ مفهوم الشراكة المجتمعية.





ع إ ح/م.ح.



بنا 2035 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/24 - 43 : 11 PM