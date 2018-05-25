صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل عدداً من السفراء وجموعاً من المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك‎ المنامة في 24 مايو/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مساء اليوم في مجلسه بالرفاع الغربي كلاً من سعادة السيد إبراهيم محمد الحسن سفير جمهورية السودان لدى مملكة البحرين والسيد خليل عبدالرضا محيسن الشمري القائم بالأعمال المؤقت بسفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين وسعادة السيد هيديكي إيتو سفير إمبراطورية اليابان لدى مملكة البحرين وسعادة السيد An Wa'er سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين.







كما أستقبل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين جموعاً من المواطنين والمقيمين الذين قدموا لمعاليه أصدق التهاني وأطيب التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، والذي يأتي في إطار حرص معاليه على تكريس هذه العادة السنوية في التواصل والتأكيد على عادات المجتمع البحريني الأصيلة في الشهر الفضيل والمستمدة من روح ديننا الإسلامي الحنيف.



وخلال لقاء صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين مع جموع المهنئين بهذا الشهر الكريم، دعا معاليه الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل بالخير والبركات وصالح الأعمال على الجميع وأن يرفل الله تعالى الوطن بالأمن والأمان والتطور الشامل الذي يعود بالخير على الجميع في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



ع إ ح/م.ح.



بنا 2032 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/05/24 - 37 : 11 PM