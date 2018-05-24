الأردن يدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية عمان في 24 مايو/ بنا / دان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إعلان الحكومة الاسرائيلية عن بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.







ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المومني تأكيده أن النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية ومرفوضة بالمطلق، وتشكل تهديداً مباشراً لخيار السلام وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وأضاف أن المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليعكس بوضوح الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن.



وشدد على أن الإجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب الرامية لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضاً ممنهجاً لآفاق السلام، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.







م.ح.



بنا 1913 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/24 - 20 : 10 PM