نادي ضباط الأمن العام ينظم فعالية الصائم الصغير المنامة في 24 مايو / بنا / ضمن فعاليات برنامج ليالي رمضان الثقافية التي ينظمها نادي ضباط الأمن العام، ومن منطلق حرص إدارة النادي على غرس البذرة الصالحة في نفوس أبنائنا الصغار وتشجيعهم على الصيام، أقام النادي اليوم وللعام الرابع على التوالي فعالية الصائم الصغير لأبناء الأعضاء وعدد من أبناء شهداء الواجب.







واشتمل البرنامج على درس ديني عن فضل الصيام وآداب شهر رمضان المبارك لفضيلة الشيخ إبراهيم النصف، ثم حصة تعليمية عن قصص الأنبياء وعدد من الفقرات الترفيهية، بعد ذلك توجه المشاركون إلى قلعة عراد لمشاهدة مراسم إطلاق مدفع الإفطار ثم التوجه إلى مجمع سيف المحرق لتناول وجبة الإفطار، وفي ختام البرنامج تم توزيع الهدايا التذكارية على الأطفال المشاركين.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1910 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/24 - 16 : 10 PM