استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي وسط قطاع غزة

رام الله في 24 مايو / بنا / استشهد مساء اليوم، شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلاً عن مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ان الشاب الشهيد يدعي أحمد قطوش (23عاماً) وقد استشهد متأثراً بإصابته الخطيرة، برصاص قوات الاحتلال قبل أيام شرق البريج.



وباستشهاد الشاب قطوش ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ 30 مارس الماضي إلى113 شهيداً، بينهم تسعة أطفال.



م.ح.



بنا 1855 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/24 - 02 : 10 PM