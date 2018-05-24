الجيش الامريكي يقتل 10 متطرفين في هجمات جوية خارج العاصمة الصومالية مقديشو مقديشو في 24 مايو/بنا/ شن الجيش الأمريكي غارة جوية خارج العاصمة الصومالية اليوم الخميس قتلت 10 متطرفين.



شنت عشرات الغارات الجوية الأمريكية العام الماضي بعد أن وافقت إدارة ترامب على توسيع نطاق العمليات العسكرية على حركة الشباب التي اتهمت بتفجير شاحنة في أكتوبر/ تشرين أول في مقديشو ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص.



تابع البيان الجديد أن الجيش الأمريكي يقدر عدم سقوط مدنيين في غارة الأربعاء التي شنت على بعد 15 ميلا جنوب غرب مقديشو، وتواجه الولايات المتحدة اتهامات في الشهور الأخيرة بقتل مدنيين في عمليات مشتركة مع القوات الصومالية ضد حركة الشباب.



وفي هذا السياق أوضحت القيادة الأمريكية في افريقيا أنها "شنت 14 من تلك الغارات الجوية حتى الآن هذا العام على حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بالقاعدة، المستمرة في السيطرة على بعض المناطق الريفية في الدولة الواقعة في القرن الافريقي".



خ.أ



بنا 1713 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/05/24 - 18 : 08 PM