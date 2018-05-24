المحافظة الجنوبية تنظم رحلة عمرة لمجموعة من أهالي المحافظة المنامة في 24 مايو / بنا / نظمت المحافظة الجنوبية رحلة لمجموعة من أهالي المحافظة لأداء مناسك العمرة وذلك في إطار أنشطتها الدينية والاجتماعية و الخيرية، وحرصاً منها على تعزيز وترسيخ القيم الدينية في المجتمع.



وتهدف هذه المبادرة الخيرية التي تنظمها المحافظة إلى التواصل الدائم مع الأهالي وتعزيز روابط الإخاء والتعاون، وتأكيداً على تمسكها بالقيم الإسلامية وترسيخ روح العطاء والتسامح والأخوة التي تميز شهر رمضان الكريم وتعتبر جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للمحافظة الجنوبية تجاه المجتمع وذلك بمشاركة 50 شخصاً من الأهالي وتشمل الرحلة على عددا من الفعاليات الثقافية والدينية للمعتمرين بالإضافة إلى زيارة الأماكن التاريخية، والتي تهدف إلى خلق جو ديني ثقافي يلبي جميع رغبات المعتمرين ويسهل عليهم رحلتهم.



ومن جانبهم عبر المعتمرين عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحافظة الجنوبية على هذه المبادرة الطيبة وعلى دعم المحافظة لتنظيم هذه الرحلة وإتمامها بنجاح، إلى جانب تأمين الأجواء المثالية لما تطلبه هذه الرحلة الدينية من راحة وطمأنينة.





ن.ع/م.ح.



بنا 1651 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/24 - 55 : 07 PM