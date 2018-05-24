عريقات يطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري حول جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني رام الله في 24 مايو / بنا / قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ان قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، طرح بناء 2500 وحدة استيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، يأتي رداً على الإحالة التي قامت بها فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ورداً على مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن، وقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول المجازر وجرائم الحرب، التي ارتكبتها سلطة الاحتلال في قطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.



ودعا عريقات خلال لقائه مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المجتمع الدولي لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالامتثال للقانون الدولي ووقف كافة النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة.



كما دعا المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بن سودا، لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول القضايا المرفوعة أمامها، والتي تشمل الاستيطان الاستعماري والاعتداءات الإجرامية على قطاع غزة، والأسرى واعتقال الأطفال والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي، والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت والحصار والإغلاق وباقي العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطة الاحتلال الاسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.





م خ/م.ح.



بنا 1634 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/24 - 39 : 07 PM