الحكومة الفلسطينية: الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية عدوان جديد على الشعب الفلسطيني رام الله في 24 مايو/بنا/ وصفت الحكومة الفلسطينية، الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، عدوانا جديدا تشنه حكومة الاحتلال الاسرائيلي، على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المســــــتقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية.



وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي اليوم الخميس، بتطبيق قرارات وقوانين الشرعية الدولية، ازاء العدوان الاحتلالي الاسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ، وانهاء الاحتلال لأرضي الفلسطينية وتحقيق السيادة والاستقلال.



وقال المحمود: يجب على المجتمع الدولي فرض وتطبيق القوانين، التي يصدرها والدفاع عنها امام الاستهتار والاستخفاف الاستعماري المتجدد، ضمانا لمصداقية المؤسسة الدولية واستمرار وجودها وفرض هيبتها.



وأكد أن تلك القوانين والقرارات الدولية تنص على ان كافة خطوات الاحتلال الاسرائيلي في ارضنا المحتلة منذ عام 1967 باطلة ولاغية ولا تغير من الواقع شيئا.



خ.أ



بنا 1626 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/24 - 31 : 07 PM