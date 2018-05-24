اختتام مسابقة نجاة بنت علي أجور القرآنية الثانية المنامة في 24 مايو/ بنا / اُختتمت مؤخراً مسابقة نجاة بنت علي أجور القرآنية في دورتها الثانية، والتي أُقيمت بتنظيم من مركز عبدالرحمن أجور للنساء لتعليم القرآن الكريم التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.



وقد بدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم للقارئة بشاير سعيد مرشد الجابري، بعدها ألقت الأستاذة حنان الديب محمد مشرفة التوجيه الفني لمراكز تحفيظ القرآن الكريم بالوزارة كلمة تحدثت من خلالها عن فضل حفظ القرآن الكريم والأجور العظيمة المتحصلة لحافظة القرآن الكريم ووالديها.



ثم ألقت الأستاذة سميرة جناحي رئيسة لجنة التحكيم والتنظيم للمسابقة، كلمة أوضحت فيها "أن المسابقة تضمنت فرعين، وهما حفظ (جزء عم) للأعمار حتى 12 سنة، وحفظ (جزء تبارك) للأعمار حتى 18 سنة"، مشيرة إلى أن "إقامة المسابقات القرآنية المختلفة للشباب في مراكز تحفيظ القرآن الكريم من الجنسين هي من الأنشطة والبرامج الهادفة لتشجيع الحفّاظ والمجودين للعناية بالقرآن الكريم ليكونوا نموذجاً يحتذى بهم في المجتمع".



وأضافت جناحي "إن مسابقة نجاة بن علي أجور القرآنية هي محضن تربوي هادف لبناتنا في مراكز تحفيظ القرآن الكريم"، مثمنةً مبادرة السيد نبيل أجور على إنشاء هذه المسابقة الخيّرة، وتوجهت بالشكر لأعضاء اللجنة المنظمة ولجنة التحكيم، مقدرة في الوقت ذاته دور إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة لتشجيعها الدائم لأهل القرآن ورعايتها المستمرة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم.



وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات والجوائز على الفائزات في المسابقة.







ن.ع/خ.أ



بنا 1625 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/24 - 31 : 07 PM