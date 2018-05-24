سمو رئيس الوزراء يتلقى اتصالين من نائب رئيس الوزراء العماني وحاكم الشارقة المنامة في 24 مايو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك ، داعيا المولى جلت قدرته بأن يحفظ سمو رئيس الوزراء، وأن يعيد عليه هذا الشهر الفضيل بالخير والمسرات.







وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لسمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق ومتانة العلاقات البحرينية العمانية، وما تشهده من نمو وتطور على كافة الأصعدة ، كما استعرض سموهما عدد من الموضوعات المتصلة بآفاق التعاون والتنسيق الثنائي ببن البلدين وآخر التطورات في المنطقة.



كما تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى أن يحفظ سمو رئيس الوزراء ويرعاه.



وقد اعرب سموه عن بالغ الاعتزاز بالمشاعر الطيبة التي عبّر عنها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي تعكس النموذج المتقدم للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ،منوها سموه بمسار التعاون الثنائي بين البلدين وما يشهده من نمو وتطور.



م خ/خ.أ



بنا 1605 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/24 - 16 : 07 PM