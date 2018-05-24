رئيس مجلس الشورى يهنئ المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المنامة في 24 مايو/ بنا/ بعث معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ببرقية تهنئة إلى معالي السيد فيصل عاكف الفايز، رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك لمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة الشقيقة.







وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن خالص التهاني وأصدق المشاعر الأخوية للأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الشقيق، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة، التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة، وخاصة في المجال البرلماني، متمنيا أن يشهد المستقبل مزيدًا من التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادتيهما.



كما رفع معالي رئيس مجلس الشورى خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى معالي السيد عاطف يوسف الطراونة، رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، داعيًا المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على معاليه أعوامًا مديدة بالصحة والسعادة، وعلى الشعب الأردني الشقيق، وأن تتحقق تطلعاته وطموحاته نحو غد زاهر تحت قيادته الحكيمة.



كما بعث معالي رئيس مجلس الشورى ببرقية تهنئة مماثلة، إلى سعادة السيد رامي صالح وريكات، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بمزيد من الخير والنماء على الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الشقيق.





ن.ع/م خ/خ.أ



بنا 1600 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/24 - 07 : 07 PM