تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بيروت في 24 مايو / بنا / أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.



وجاء تكليف الحريري بعد نيله 111 صوتاً عقب الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون.



وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان لها بهذا الخصوص انه "عملا بأحكام الدستور وبعد التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب استناداً للاستشارات النيابية الملزمة التي جرت اليوم، استدعى الرئيس ميشال عون سعد الحريري وكلفه بتشكيل الحكومة اللبنانية".





م.ح.



بنا 1459 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/05/24 - 35 : 06 PM