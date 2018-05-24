سلطنة عمان تغلق مطار صلالة تحسباً لتأثيرات الإعصار المداري "مكونو" مسقط في 24 مايو / بنا / قررت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان إغلاق مطار صلالة امام حركة الطيران يوم غد الجمعة لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا لتطورات الأجواء وذلك حرصا على سلامة الملاحة الجوية خلال تأثر محافظة ظفار العمانية بالإعصار المداري "مكونو".



وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أوردته وكالة الأنباء العمانية أن قرار إغلاق المطار يأتي بعد متابعة تطورات الاعصار المداري "مكونو" الذي يتمركز حاليا في بحر العرب جنوب شرق محافظة ظفار وبناء على توقعات مركز الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع للهيئة بتقدم الاعصار نحو سواحل محافظة ظفار ضمن المجال الجوي العماني وتأثيره المباشر على محافظة ظفار بدءا من يوم غد الجمعة وحتى بعد غد السبت.



وأوضحت الهيئة أنها تتعامل مع خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني المتأثرة بحركة الإعصار بتحويل مساراتها الى مسارات بديلة وفقا لتطورات الحالة.



وأكدت الهيئة انها تتابع تطورات الاعصار وتعمل جاهدة على إعادة فتح مطار صلالة امام حركة الطيران وعودة انسيابية حركة الملاحة الجوية في مساراتها الطبيعية فور زوال المخاطر على سلامة الطيران.







م.ح.



بنا 1332 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/24 - 39 : 04 PM