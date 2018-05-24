الأونروا: الذكرى الـ70 لنكبة الشعب الفلسطيني تسلط الضوء على أطول أزمة متفاقمة للاجئين في العالم بيروت في 24 مايو / بنا / أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني تسلط الضوء على أطول أزمة متفاقمة للاجئين في العالم.



وأشارت الأونروا في تقرير إلى أن أكثر من 5,3 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين في ملفاتها لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال، ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.



ونقل التقرير عن الدكتور أكيهيرو سيتا مدير دائرة الصحة في الأونروا قوله إن حماية وتعزيز صحة لاجئي فلسطين يعد من صلب مهام ولاية الأونروا، ويهدف إلى تمكينهم من تحقيق أعلى المستويات الممكنة من الصحة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمسألة لاجئي فلسطين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.



وأكد الدكتور سيتا أن الجهود الرامية إلى تحديث خدمات الأونروا الصحية لم تكن لتحدث لولا الدعم السخي من البلدان المانحة والسلطات المضيفة ومنظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى للأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية.



وشدد على أن الأونروا ستستمر في الدفاع من أجل حقوق لاجئي فلسطين وحماية تلك الحقوق، بما في ذلك الحق في خدمات صحية كريمة.



ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد لاجئي فلسطين المسجلين لديها يصل إلى حوالي ستة ملايين شخص بنهاية عام 2017 ، ومن بين أولئك، كان عدد اللاجئين الذين ينتفعون من خدمات الأونروا الصحية يصل إلى حوالي 3,7 مليون لاجئ، أي ما يعادل 61% من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين.



ع ع



بنا 1311 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/05/24 - 15 : 04 PM