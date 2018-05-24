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الأمين العام لمجلس التعاون يدين التفجير الانتحاري الذي استهدف متنزها عائليا في بغداد
2018/05/24 - 40 : 03 PM
الرياض في 24 مايو / بنا / دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع يوم أمس، واستهدف متنزها عائليا في منطقة الشعلة بالعاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.
ووصف الأمين العام التفجير الانتحاري بالجريمة الشنيعة التي تجرد مرتكبوها من كافة القيم الأخلاقية والإنسانية والمبادئ الاسلامية، ولم يراعوا حرمة هذا الشهر الفضيل، معربا عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق الشقيق، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

ن.ف/ع ع

بنا 1233 جمت 24/05/2018


عدد القراءات : 37         اخر تحديث : 2018/05/24 - 00 : 04 PM
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