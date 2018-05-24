الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يستقبل رئيس مجلس إدارة الخليج لدرفلة الألمنيوم المنامة في 24 مايو / بنا / استقبل سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، السيد باسم الساعي رئيس مجلس إدارة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو) في مكتبه بالمجلس وذلك بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

وهنأ سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه السيد باسم الساعي بمناسبة التعيين، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة، مؤكدا استمرار المجلس الأعلى للبيئة في تقديم الدعم والمساندة للشركات الصناعية في مملكة البحرين من أجل تحقيق مزيد من النماء لا سيما الشركات التي تلعب دورا بارزا في القطاع الصناعي بالمملكة مثل شركة (جارمكو) التي تعتبر رافدا مهما للاقتصاد الوطني.



كما اطلع سعادة الدكتور محمد بن دينه على البرامج والخطط المستقبلية التي تقدمها الشركة بعد تدشين مشروع التوسعة الجديدة، وكذلك القضايا البيئية ذات الصلة بوضع الشركة البيئي في الوقت الحالي وسبل التعاون بين المجلس والشركة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.



من جانبه اعرب باسم الساعي عن شكره وتقديره على التهنئة وعلى الدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى للبيئة في سبيل الموازنة بين النهوض الصناعي والارتقاء بالبيئية الصناعية.



ع م



ن.ف/ع ع



بنا 1217 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/05/24 - 48 : 03 PM