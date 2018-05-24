الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض يستقبل السفير الياباني المنامة في 24 مايو / بنا / استقبل سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، في مكتبه صباح اليوم سفير اليابان لدى مملكة البحرين، السيد هيديكي إيتو وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده لدى مملكة البحرين.



وأكد سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة أهمية تعزيز التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وبالأخص في قطاع السياحة كونه يُعد أحد أبرز الركائز في استراتيجية الهيئة الرئيسية لتنمية الإقتصاد الوطني، بالإضافة الى تحقيق الأهداف المشتركة من خلال اعتماد المبادرات السياحية التي تعود بالنفع لصالح كلٍ من مملكة البحرين واليابان.



من جانبه، أعرب سعادة السيد هيديكي إيتو، عن بالغ امتنانه على حفاوة الاستقبال الذي حظي به لدى لقائه مع سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، مؤكداً استعداده لتعزيز التعاون المشترك، والعمل على مواصلة استكشاف المبادرات الثنائية التي تدعم هذا التوجه.



خ.ب/ع ع



بنا 1151 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/24 - 03 : 03 PM